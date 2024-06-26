Компания из Новосибирска подала в суд на HeadHunter из‑за негативных отзывов о работодателе

Утверждается, что истец недоволен «порочащими комментариями», которые опубликованы на HeadHunter и Dream Job. РБК со ссылкой на источники, пишет, что «Микросан» самостоятельно скрыла рейтинг HeadHunter. Но на сайте осталось пояснение, что работодатель скрыл свои оценки, но их можно увидеть на Dream Job. «Микросан» требует удалить и его.