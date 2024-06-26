Компания из Новосибирска подала в суд на HeadHunter из‑за негативных отзывов о работодателе

Компания из Новосибирска «Микросан» подала на сервис отзывов о работодателе Dream Job (принадлежит HeadHunter) иск «о защите исключительных прав на товарный знак». Об этом сообщает «Коммерсант».
Ранее компания подала иск к самой HeadHunter с требованием удалить с hh.ru ссылку на отзывы о себе с Dream Job.
Утверждается, что истец недоволен «порочащими комментариями», которые опубликованы на HeadHunter и Dream Job. РБК со ссылкой на источники, пишет, что «Микросан» самостоятельно скрыла рейтинг HeadHunter. Но на сайте осталось пояснение, что работодатель скрыл свои оценки, но их можно увидеть на Dream Job. «Микросан» требует удалить и его.
В ноябре прошлого года компания подала иск к территориальному управлению Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу. Она потребовала ограничить доступ к информации, размещенной на сайте отзывов о работодателях Antijob.net.