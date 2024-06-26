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В России предложили увеличить пошлину за развод в 8 раз

Вчера в 08:58
Фото: Zoriana Stakhniv/Unsplash

Минфин предложил увеличить размер некоторых пошлин. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на поправки к налоговому законопроекту, принятому Госдумой в первом чтении.

Предполагается, что поправки вступят в силу с января 2025 года. В законопроекте предлагается повысить пошлины за расторжение брака с 650 до 5000 рублей.

Такая пошлина будет действовать в тех случаях, когда супруги без детей разводятся при взаимном согласии, а также когда разводятся через суд. По данным Росстата, в 2023 году в России было зарегистрировано 683,7 тыс. разводов.

Минфин также предложил повысить пошлины:

  • за государственную регистрацию смены имени — с 1600 до 5000 рублей;
  • за выдачу аттестата и других документов об уровне квалификации — с 1300 до 2000 рублей;
  • за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством, — с 35 тыс. до 400 тыс. рублей;
  • за рассмотрение ходатайства, предусмотренного законодательством о естественных монополиях, — с 16 тыс. до 50 тыс. рублей.
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