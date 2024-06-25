В Сингапуре с голубями будут бороться углекислым газом

В трех районах Сингапура — Ан-Мо-Кио, Бишан-Тоа-Пайох и Танджонг-Пагар — запустят проект по борьбе с голубями. Об этом сообщает Channel NewsAsia.
Пилотный проект будет направлен на управление популяцией голубей, чтобы сохранить для охраны общественного здоровья и минимизации заболеваний.
Для этого было придумано два способа. Первый — сокращение источников питания голубей. «Поскольку сизые голуби быстро размножаются, а число их природных врагов в Сингапуре невелико, необходимо устранение голубей в дополнение к мерам по сокращению источников их пищи».
Это уменьшит их численность и предотвратит экспоненциальный рост популяции, особенно в ближайшей перспективе», — заявили в Национальном совете парков (NParks), Национальном агентстве по охране окружающей среды (NEA) и Сингапурском агентстве по продовольствию (SFA).
Второй способ — умерщвление «гуманным путем» с использованием углекислого газа. Организации утверждают, что подрядчики, нанятые городскими советами, будут отлавливать голубей и «гуманно» умерщвлять их препаратом альфа-хлоралоза. Они также будут очищать территорию от мертвых птиц.