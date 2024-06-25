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В Сингапуре с голубями будут бороться углекислым газом

25 июня 2024 в 22:50
Фото: Tim Mossholder/Unsplash

В трех районах Сингапура — Ан-Мо-Кио, Бишан-Тоа-Пайох и Танджонг-Пагар — запустят проект по борьбе с голубями. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Пилотный проект будет направлен на управление популяцией голубей, чтобы сохранить для охраны общественного здоровья и минимизации заболеваний.

Для этого было придумано два способа. Первый — сокращение источников питания голубей. «Поскольку сизые голуби быстро размножаются, а число их природных врагов в Сингапуре невелико, необходимо устранение голубей в дополнение к мерам по сокращению источников их пищи».

Это уменьшит их численность и предотвратит экспоненциальный рост популяции, особенно в ближайшей перспективе», — заявили в Национальном совете парков (NParks), Национальном агентстве по охране окружающей среды (NEA) и Сингапурском агентстве по продовольствию (SFA).

Второй способ — умерщвление «гуманным путем» с использованием углекислого газа. Организации утверждают, что подрядчики, нанятые городскими советами, будут отлавливать голубей и «гуманно» умерщвлять их препаратом альфа-хлоралоза. Они также будут очищать территорию от мертвых птиц.

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