Джозеф Файнс и Наташа МакЭлхон сыграют родителей Шерлока в новом сериале Гая Ричи

В сериале будет восемь эпизодов. Ричи выступит исполнительным продюсером проекта и срежиссирует его серии. Ранее он уже выпускал фильмы о Шерлоке Холмсе в 2009 и 2011 годах — в них знаменитого сыщика сыграл Роберт Дауни-мл.