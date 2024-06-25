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Джозеф Файнс и Наташа МакЭлхон сыграют родителей Шерлока в новом сериале Гая Ричи

25 июня 2024 в 22:20
Фото: Hulu

Джозеф Файнс («Влюбленный Шекспир») и Наташа МакЭлхон («Блудливая Калифорния») сыграют в грядущем сериале Гая Ричи «Молодой Шерлок». Об этом сообщает Deadline.

Они сыграют родителей мальчика-гения. Отец Шерлока — ученый, исследователь и самодостаточный бизнесмен, а его мама — преданная мать, художница и матриарх семьи Холмс.

Сюжет будет основан на романах Энди Лейна «Молодой Шерлок Холмс». Главную роль в экранизации исполнит Хиро Файнс-Тиффин, которого можно было увидеть в «Министерстве неджентльменских дел» Ричи.

В сериале будет восемь эпизодов. Ричи выступит исполнительным продюсером проекта и срежиссирует его серии. Ранее он уже выпускал фильмы о Шерлоке Холмсе в 2009 и 2011 годах — в них знаменитого сыщика сыграл Роберт Дауни-мл.

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