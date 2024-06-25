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В озвучке GTA San Andreas участвовали настоящие члены банд

25 июня 2024 в 21:33
Фото: Rockstar Games

Бывший сотрудник компании Rockstar Games Лазло Джонс рассказал, что для озвучивания персонажей GTA San Andreas использовались реальные члены банды.

По его словам, компания всегда искала для записи людей с нужным им акцентом. Так было и при записи гангстеров для GTA San Andreas.

Чтобы получить максимально аутентичную озвучку, команда наняла настоящих членов банды. «Мы показывали им сценарии, а они говорили: „Мы бы не сказали того, мы бы не сказали этого, мы бы сказали вот это“. Это случалось так часто, что мы просто говорили им: „Говорите то, что сказали бы вы“», — добавил Джонс.

По его словам, при работе над Red Dead Redemption 2 команда также летала в места, где можно было найти нужные голоса. Например, они побывали в Нью-Мексико, чтобы записать коренных американцев, и в Новом Орлеане, чтобы записать креолов, потому что «эти акценты просто невозможно передать с помощью актеров из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса».

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