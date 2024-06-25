В озвучке GTA San Andreas участвовали настоящие члены банд

Бывший сотрудник компании Rockstar Games Лазло Джонс рассказал, что для озвучивания персонажей GTA San Andreas использовались реальные члены банды.
По его словам, компания всегда искала для записи людей с нужным им акцентом. Так было и при записи гангстеров для GTA San Andreas.
Чтобы получить максимально аутентичную озвучку, команда наняла настоящих членов банды. «Мы показывали им сценарии, а они говорили: „Мы бы не сказали того, мы бы не сказали этого, мы бы сказали вот это“. Это случалось так часто, что мы просто говорили им: „Говорите то, что сказали бы вы“», — добавил Джонс.
По его словам, при работе над Red Dead Redemption 2 команда также летала в места, где можно было найти нужные голоса. Например, они побывали в Нью-Мексико, чтобы записать коренных американцев, и в Новом Орлеане, чтобы записать креолов, потому что «эти акценты просто невозможно передать с помощью актеров из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса».