В озвучке GTA San Andreas участвовали настоящие члены банд

Чтобы получить максимально аутентичную озвучку, команда наняла настоящих членов банды. «Мы показывали им сценарии, а они говорили: „Мы бы не сказали того, мы бы не сказали этого, мы бы сказали вот это“. Это случалось так часто, что мы просто говорили им: „Говорите то, что сказали бы вы“», — добавил Джонс.