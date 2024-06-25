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Боец ММА сделал предложение девушке в октагоне после поражения и получил отказ

25 июня 2024 в 20:29
Фото: @HappyPunch/X

Чешский боец смешанного стиля (ММА) Лукаш Буковаз проиграл и получил отказ от девушки в одну ночь. Об этом сообщает Oddity Central.

Буковаз решил сделать предложение своей девушке прямо в октагоне — после поражения в бою ММА. Спортсмен вызвал подругу на ринг, встал на одно колено и протянул ей кольцо. Однако смущенная девушка отказала бойцу на глазах у 20 тыс. зрителей.

«После всего, что произошло между нами, после предательств с твоей стороны, я не думаю, что это хорошая идея. Я говорю нет», — заявила она. После этого человек (вероятно, из команды Буковаза) подошел к рингу и облил девушку водой в знак протеста против ее отказа.

Видео: @HappyPunch/X

Неловкий инцидент произошел на турнире «Битва звезд», который состоялся в прошлые выходные в Праге. Сам Буковаз отверг обвинения в неверности.

Ролик с отказом бойцу стал вирусным в интернете: в двух аккаунтах в твиттере (ныне X) он получил по несколько миллионов просмотров.

Недавно в Екатеринбурге мужчина инсценировал вооруженное нападение, чтобы сделать предложение девушке. В тот раз избранница ответила согласием, хоть и пообещала «убить» будущего мужа. О том, какие еще необычные предложения руки и сердца бывают, рассказывали пользователи твиттера.

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