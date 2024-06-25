Боец ММА сделал предложение девушке в октагоне после поражения и получил отказ

«После всего, что произошло между нами, после предательств с твоей стороны, я не думаю, что это хорошая идея. Я говорю нет», — заявила она. После этого человек (вероятно, из команды Буковаза) подошел к рингу и облил девушку водой в знак протеста против ее отказа.