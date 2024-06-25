Тимур Бекмамбетов запустит в ОАЭ программу по созданию скринлайф-фильмов

Присоединиться к курсу, который получил название Screenlife Accelerator, смогут граждане и резиденты ОАЭ. Их будут обучать формату скринлайф — методу кинопроизводства, придуманному Бекмамбетовым, когда действие полностью происходит на экранах компьютеров и мобильных устройств. Четыре проекта участников программы станут полнометражными картинами.