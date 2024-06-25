Тимур Бекмамбетов запустит в ОАЭ программу по созданию скринлайф-фильмов

Тимур Бекмамбетов и кинокомпания Image Nation Abu Dhabi запустят в ОАЭ образовательную программу по созданию фильмов в формате скринлайф. Об этом пишет Deadline.
Присоединиться к курсу, который получил название Screenlife Accelerator, смогут граждане и резиденты ОАЭ. Их будут обучать формату скринлайф — методу кинопроизводства, придуманному Бекмамбетовым, когда действие полностью происходит на экранах компьютеров и мобильных устройств. Четыре проекта участников программы станут полнометражными картинами.
В планах программы сделать ОАЭ новым центром киноиндустрии в регионе. Компания Бекмамбетова Bazelevs рассчитывает, что курс поможет расширить популярность скринлайф-фильмов на Ближнем Востоке.
В числе работ Бекмамбетова в формате скринлайф — фильмы «Убрать из друзей» и «Поиск». При бюджете примерно в миллион долларов они смогли заработать в мировом прокате 62,8 млн и 75,4 млн долларов соответственно.
Последний фильм в этом поджанре, «Пропавшая без вести», собрал 48,8 млн долларов и возглавил киночарт Netflix в США прошлым летом.