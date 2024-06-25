Посмотрите финальный трейлер фильма «Тихое место: День первый»

Paramount Pictures опубликовала финальный трейлер хоррор-приквела франшизы «Тихое место» с подзаголовком «День первый». Премьера фильма состоится 28 июня.
Сюжет расскажет, что произошло, когда в мире впервые наступила тишина. Женщина по имени Сэм оказывается в ловушке в Нью-Йорке на ранних стадиях вторжения инопланетных существ, способных слышать любой звук.
В приквеле появятся новые персонажи, пытающиеся пережить первые дни вторжения. Среди новичков франшизы — Лупита Нионго («Мы»), Алекс Вольфф («Мой друг Дамер»), Джозеф Куинн («Очень странные дела») и Денис О’Хэр («Настоящая кровь»). Звезда второго «Тихого места» Джимон Хунсу («Гладиатор») вернется к своей роли.
Оригинальный фильм и его продолжение снял Джон Красински, а приквел поставил Майкл Сарноски («Свинья»). Первые две ленты рассказывали о семье Эббот, состоящей из Ли (Красински) и Эвелин (реальная супруга Красински Эмили Блант).
Ранее Saber Interactive показала игру A Quiet Place: The Road Ahead по мотивам франшизы «Тихое место». В ролике неназванная героиня ищет на складе какие‑то карты и включает генератор поблизости, шум от которого привлекает к ней чувствительного к звукам инопланетного охотника.