Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

Посмотрите финальный трейлер фильма «Тихое место: День первый»

25 июня 2024 в 20:27
Фото: Paramount Pictures

Paramount Pictures опубликовала финальный трейлер хоррор-приквела франшизы «Тихое место» с подзаголовком «День первый». Премьера фильма состоится 28 июня.

Сюжет расскажет, что произошло, когда в мире впервые наступила тишина. Женщина по имени Сэм оказывается в ловушке в Нью-Йорке на ранних стадиях вторжения инопланетных существ, способных слышать любой звук.

В приквеле появятся новые персонажи, пытающиеся пережить первые дни вторжения. Среди новичков франшизы — Лупита Нионго («Мы»), Алекс Вольфф («Мой друг Дамер»), Джозеф Куинн («Очень странные дела») и Денис О’Хэр («Настоящая кровь»). Звезда второго «Тихого места» Джимон Хунсу («Гладиатор») вернется к своей роли.

Оригинальный фильм и его продолжение снял Джон Красински, а приквел поставил Майкл Сарноски («Свинья»). Первые две ленты рассказывали о семье Эббот, состоящей из Ли (Красински) и Эвелин (реальная супруга Красински Эмили Блант).

Ранее Saber Interactive показала игру A Quiet Place: The Road Ahead по мотивам франшизы «Тихое место». В ролике неназванная героиня ищет на складе какие‑то карты и включает генератор поблизости, шум от которого привлекает к ней чувствительного к звукам инопланетного охотника.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами