Посмотрите финальный трейлер фильма «Тихое место: День первый»

Ранее Saber Interactive показала игру A Quiet Place: The Road Ahead по мотивам франшизы «Тихое место». В ролике неназванная героиня ищет на складе какие‑то карты и включает генератор поблизости, шум от которого привлекает к ней чувствительного к звукам инопланетного охотника.