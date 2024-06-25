«У нее полное слабоумие»: у Джины Роулендс из «Дневника памяти» обнаружили болезнь Альцгеймера

У актрисы Джины Роулендс обнаружили болезнь Альцгеймера. Об этом рассказал режиссер и ее сын Ник Кассаветис в интервью Entertainment Weekly.
По его словам, Роулендс «находится в состоянии полного слабоумия». Четырехкратная обладательница премии «Эмми» наиболее известна по совместным работам с мужем Джоном Кассаветисом, включая фильмы «Женщина не в себе» (1974) и «Глория» (1980).
Роулендс также снялась в фильме своего сына «Дневник памяти» с Райаном Гослингом в главной роли. Она сыграла Элли в старости, страдающую деменцией.
«Я пригласил свою маму на роль Элли в возрасте, и мы долго говорили о болезни Альцгеймера, желая быть искренними, а теперь, последние пять лет, у нее болезнь Альцгеймера. У нее полное слабоумие. И это безумие: мы жили этим, она играла это, а теперь это у нас», — сказал Кассаветис.
«Дневник памяти» собрал в мировом прокате 117 млн долларов и до сих пор остается одним из самых популярных романтических фильмов 2000-х годов.