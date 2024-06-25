«У нее полное слабоумие»: у Джины Роулендс из «Дневника памяти» обнаружили болезнь Альцгеймера

«Я пригласил свою маму на роль Элли в возрасте, и мы долго говорили о болезни Альцгеймера, желая быть искренними, а теперь, последние пять лет, у нее болезнь Альцгеймера. У нее полное слабоумие. И это безумие: мы жили этим, она играла это, а теперь это у нас», — сказал Кассаветис.