Вышел русский трейлер фолк-хоррора «Одержимая», отмеченного на Берлинале

Режиссеры придумали сюжет, вдохновившись подкастом историка Кэти Стюарт. Она рассказывала, что в XVIII веке в Европе многие религиозные женщины, которые решались покончить с собой, не могли это сделать своими руками. Дело в том, что самоубийство — смертный грех, поскольку в нем уже не получится раскаяться. Тогда они отнимали жизнь у другого человека и сознавались в своем преступлении, за что сразу приговаривались к казни через повешение. Успев перед смертью раскаяться в убийстве, они обеспечивали себе путевку в рай. Чаще всего в качестве жертвы самоубийцы выбирали детей, потому что считали, что душа ребенка еще чиста, а значит, он тоже автоматически попадет на небеса.