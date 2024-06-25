Вышел русский трейлер фолк-хоррора «Одержимая», отмеченного на Берлинале

Кинопрокатная компания Russian World Vision представила русскоязычный трейлер «Одержимой» — фолк-хоррора Вероники Франц и Северина Фиалы («Сторожка»). Картина появится в российском прокате 18 июля.
Действие «Одержимой» разворачивается в XVIII веке в лесной австрийской деревушке. Молодая девушка Агнес выходит замуж за возлюбленного Вольфа, но тот после свадьбы начинает ее игнорировать. Проводя дни в одиночестве и тягостных бытовых хлопотах, Агнес все глубже уходит в себя и решается на ужасающий акт насилия.
Режиссеры придумали сюжет, вдохновившись подкастом историка Кэти Стюарт. Она рассказывала, что в XVIII веке в Европе многие религиозные женщины, которые решались покончить с собой, не могли это сделать своими руками. Дело в том, что самоубийство — смертный грех, поскольку в нем уже не получится раскаяться. Тогда они отнимали жизнь у другого человека и сознавались в своем преступлении, за что сразу приговаривались к казни через повешение. Успев перед смертью раскаяться в убийстве, они обеспечивали себе путевку в рай. Чаще всего в качестве жертвы самоубийцы выбирали детей, потому что считали, что душа ребенка еще чиста, а значит, он тоже автоматически попадет на небеса.
Главную роль в «Одержимой» досталась Ане Плашг — австрийской певице, которая выступает под псевдонимом Soap & Skin. С ней на экране появляются Мария Хофштеттер, Наталья Баранова и Давид Шайд.
Новая работа Вероники Франц и Северина Фиалы получила «Серебряного медведя» за выдающиеся художественные достижения на Берлинском кинофестивале 2024 года.
«Афиша Daily» включала «Одержимую» (в дословном переводе «Дьявольская баня») в список самых безумных триллеров Берлинале. «Большинство уловок, присущих фолковому ответвлению хоррора, на месте: и кроваво-грязный быт крестьян, и заигрывание с религиозными мотивами, и нагнетаемый пейзажами и саундтреком саспенс. Но все эти элементы призваны не столько напугать зрителей сами по себе, сколько передать глубину отчаяния, жертвой которого стала Агнес. Благодаря этому картина раскрывается по-другому и оказывается не хоррором, но гнетущей психологической драмой о женской доле в Австрии на заре Нового времени», — писала кинокритик Дарья Тарасова.