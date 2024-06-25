В Индии нашли страусиное гнездо возрастом 41 тыс. лет

«Обнаружение почти 3500 фрагментов скорлупы страусиных яиц на ограниченной площади 1×1,5 метра не только подтверждает историческое присутствие страусов в Южной Индии, но и доказывает существование самого старого из известных страусиных гнезд в мире», — сказал Девара Анил Кумар, доцент кафедры археологии и древней истории МГУ в Вадодаре.