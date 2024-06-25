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В Индии нашли страусиное гнездо возрастом 41 тыс. лет

25 июня 2024 в 18:18
Фото: Fabian Kleiser/Unsplash

Исследователи обнаружили в штате Андхра-Прадеш в Индии самое древнее страусиное гнездо. Об этом сообщает NDTV.

Гнездо нашли археологи из университета Вадодары, а также эксперты из Германии, Австралии и США. По их словам, находка представляет собой сооружение с останками 911 страусиных яиц.

Обычно гнезда страусов имеют ширину от 9 до 10 футов и способны вместить от 30 до 40 яиц одновременно. Эта находка дает уникальное представление о поведении и среде обитания этих древних птиц.

«Обнаружение почти 3500 фрагментов скорлупы страусиных яиц на ограниченной площади 1×1,5 метра не только подтверждает историческое присутствие страусов в Южной Индии, но и доказывает существование самого старого из известных страусиных гнезд в мире», — сказал Девара Анил Кумар, доцент кафедры археологии и древней истории МГУ в Вадодаре.

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