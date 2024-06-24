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Частные клиники Москвы сообщили о росте числа пациентов с алкогольной зависимостью

Сегодня в 12:50
Фото: Westend61/Getty Images

Число пациентов с впервые выявленной алкогольной зависимостью, обратившихся в московские частные наркологические клиники, увеличилось. Об этом в пресс-службах медучреждений рассказали РБК.

В «Клинике доктора Исаева» количество таких пациентов в 2023-м выросло на 44%, в «Клинике Маршака» — на 27%, в клинике «ПроМед» — на 15,5% по сравнению с предшествовавшим годом.

Руководитель клиники Руслан Исаев связывает динамику с напряженностью в мире. «Во все времена в условиях кризисов всегда происходило увеличение употребления алкоголя: люди ищут какого‑то успокоения, забвения. Это мировой тренд, и Россия в этом плане не исключение», — поясняет он.

Рост числа обращений с алкогольной зависимостью растет уже пять лет, в среднем на 15% ежегодно, отметила гендиректор клиники «ПроМед» Мария Кулинская. «Особенно в последние годы, в связи с текущей ситуацией в мире, когда высок уровень тревожности и страха у людей. Алкоголь становится побегом от реальности, способом борьбы со страхом и неизвестностью перед будущим», — объясняет она.

В государственном НМИЦ психиатрии и наркологии им. Сербского призвали ориентироваться на статистику Росстата. Согласно ей, число пациентов с алкоголизмом, взятых под наблюдение, с 2019 по 2022 год сократилось с 70,9 тыс. до 54,2 тыс. человек. Небольшой рост был лишь в 2022 году, утверждается в статистике.

Согласно недавнему исследованию проекта «Если быть точным», в 2023 году продажи алкоголя в России стали рекордными за 9 лет. Причем употребление крепких напитков растет в два раза быстрее, чем алкоголя в целом.

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