Частные клиники Москвы сообщили о росте числа пациентов с алкогольной зависимостью

Рост числа обращений с алкогольной зависимостью растет уже пять лет, в среднем на 15% ежегодно, отметила гендиректор клиники «ПроМед» Мария Кулинская. «Особенно в последние годы, в связи с текущей ситуацией в мире, когда высок уровень тревожности и страха у людей. Алкоголь становится побегом от реальности, способом борьбы со страхом и неизвестностью перед будущим», — объясняет она.