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«Головоломка-2» неофициально возглавила российский прокат

Сегодня в 10:56
Фото: кадр из видео с канала Uber/YouTube

«Головоломка-2» за первый уик-энд в российском прокате заработала примерно 130 млн рублей, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Мультфильм, выпущенный неофициально, занял первую строчку в рейтинге самых популярных в кинотеатрах.

Точной цифры сборов нет, но приблизительная указывает на лидерство «Головоломки-2» в прокате. Накануне стало известно, что мультфильм Disney и Pixar стал самым кассовым фильмом этого года, заработав с начала мирового проката 724 млн долларов.

Без учета неофициальной «Головоломки-2» прокат в РФ возглавил мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига», принесший создателям за первые четыре дня показов около 60 млн рублей. Следом идут романтическая комедия «Тур с Иванушками» (около 42 млн рублей) и короткометражный фильм «Минуточку», под которым, судя по онлайн-расписанию сети «Киномакс», скрывается «Оппенгеймер» (39 млн).

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