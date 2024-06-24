«Головоломка-2» неофициально возглавила российский прокат

«Головоломка-2» за первый уик-энд в российском прокате заработала примерно 130 млн рублей, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Мультфильм, выпущенный неофициально, занял первую строчку в рейтинге самых популярных в кинотеатрах.
Точной цифры сборов нет, но приблизительная указывает на лидерство «Головоломки-2» в прокате. Накануне стало известно, что мультфильм Disney и Pixar стал самым кассовым фильмом этого года, заработав с начала мирового проката 724 млн долларов.
Без учета неофициальной «Головоломки-2» прокат в РФ возглавил мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига», принесший создателям за первые четыре дня показов около 60 млн рублей. Следом идут романтическая комедия «Тур с Иванушками» (около 42 млн рублей) и короткометражный фильм «Минуточку», под которым, судя по онлайн-расписанию сети «Киномакс», скрывается «Оппенгеймер» (39 млн).