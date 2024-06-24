«Головоломка-2» неофициально возглавила российский прокат

Без учета неофициальной «Головоломки-2» прокат в РФ возглавил мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига», принесший создателям за первые четыре дня показов около 60 млн рублей. Следом идут романтическая комедия «Тур с Иванушками» (около 42 млн рублей) и короткометражный фильм «Минуточку», под которым, судя по онлайн-расписанию сети «Киномакс», скрывается «Оппенгеймер» (39 млн).