Умерла теннисистка и спортивная комментаторка Анна Дмитриева

С 1975 года Дмитриева работала спортивным телекомментатором, комментировала теннисные матчи в паре с Александром Метревели, вела блок спортивных новостей в программе «Время». С 1993 года работала на НТВ, несколько лет возглавляла дирекцию спортивных каналов «НТВ-Плюс». В 2015 году Дмитриева перешла на «Матч ТВ», также сотрудничала с телеканалом Eurosport.