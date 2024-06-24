Умерла теннисистка и спортивная комментаторка Анна Дмитриева

В возрасте 83 лет скончалась теннисистка и спортивная комментаторка Анна Дмитриева. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ее друг, фотограф Юрий Рост.
«Ушла Анна Дмитриева, невероятной красоты человек. Мой ближайший многолетний, сердечный друг… Пустота душит», — написал он.
Дмитриева — 18-кратная чемпионка СССР в одиночном, женском парном и смешанном парном разрядах. В 1964 году ее признали одной из пяти лучших теннисисток Европы. Спортивную карьеру завершила в 1969 году.
С 1975 года Дмитриева работала спортивным телекомментатором, комментировала теннисные матчи в паре с Александром Метревели, вела блок спортивных новостей в программе «Время». С 1993 года работала на НТВ, несколько лет возглавляла дирекцию спортивных каналов «НТВ-Плюс». В 2015 году Дмитриева перешла на «Матч ТВ», также сотрудничала с телеканалом Eurosport.
Под руководством Дмитриевой работал Василий Уткин, который умер в марте этого года. Уткин признавался, что стал комментатором благодаря ей.
Дмитриева родилась в семье главного художника МХАТа Владимира Дмитриева и актрисы Марины Пастуховой-Дмитриевой. Ее брат, родившийся во втором браке ее матери, — телеведущий Владимир Молчанов, а крестная мать Дмитриевой — актриса Ольга Книппер-Чехова, жена писателя Антона Чехова.