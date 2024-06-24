ЕС «закроет дверь» для Грузии, если ее власти продолжат свою политику

Боррель отметил, что сегодня страны Евросоюза на принимают никаких конкретных решений, но в скором времени Грузии могут ограничить финансовую поддержку, в том числе из Европейского фонда мира, а также контакты на высоком политическом уровне. Глава евродипломатии добавил, что такие меры «не должны затронуть население».