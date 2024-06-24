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ЕС «закроет дверь» для Грузии, если ее власти продолжат свою политику

Сегодня в 10:10
Фото: Nicolo Vincenzo Malvestuto/Getty Images

Евросоюз «закроет дверь» для Грузии, если власти этой страны продолжат свою политику. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге.

«Дорога для народов Грузии открыта в ЕС. Однако, если правительство продолжит делать то, что оно делает, эта дорога будет закрыта», — цитирует его слова РИА «Новости».

Боррель отметил, что сегодня страны Евросоюза на принимают никаких конкретных решений, но в скором времени Грузии могут ограничить финансовую поддержку, в том числе из Европейского фонда мира, а также контакты на высоком политическом уровне. Глава евродипломатии добавил, что такие меры «не должны затронуть население».

В мае парламент Грузии на фоне масштабных протестов принял закон об иноагентах, который раскритиковали европейские и американские чиновники. По мнению Борреля, документ идет вразрез с нормами и ценностями ЕС.

В июне правящая партия «Грузинская мечта» внесла в парламент пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ* и смены пола. Инициатива предполагает запрет на регистрацию однополых браков, запрет на усыновление негетеросексуалами или трансперсонами, запрет операций, связанных с транспереходом, запрет на изменение гендерного маркера в документах, запрет на публичные демонстрации для сторонников ЛГБТК+ и другие.

* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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