ЕС «закроет дверь» для Грузии, если ее власти продолжат свою политику

Евросоюз «закроет дверь» для Грузии, если власти этой страны продолжат свою политику. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге.
«Дорога для народов Грузии открыта в ЕС. Однако, если правительство продолжит делать то, что оно делает, эта дорога будет закрыта», — цитирует его слова РИА «Новости».
Боррель отметил, что сегодня страны Евросоюза на принимают никаких конкретных решений, но в скором времени Грузии могут ограничить финансовую поддержку, в том числе из Европейского фонда мира, а также контакты на высоком политическом уровне. Глава евродипломатии добавил, что такие меры «не должны затронуть население».
В мае парламент Грузии на фоне масштабных протестов принял закон об иноагентах, который раскритиковали европейские и американские чиновники. По мнению Борреля, документ идет вразрез с нормами и ценностями ЕС.
В июне правящая партия «Грузинская мечта» внесла в парламент пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ* и смены пола. Инициатива предполагает запрет на регистрацию однополых браков, запрет на усыновление негетеросексуалами или трансперсонами, запрет операций, связанных с транспереходом, запрет на изменение гендерного маркера в документах, запрет на публичные демонстрации для сторонников ЛГБТК+ и другие.
* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.