50 Cent взломали в твиттере, чтобы прорекламировать мемкоин

Неизвестные взломали аккаунт 50 Cent в твиттере и личный сайт, чтобы опубликовать пост о мемкоине. Рэпер предупредил своих подписчиков о взломе в остальных соцсетях.
В твиттере и на личном сайте 50 Cent хакеры продвигали криптовалюту под названием $GUnit. Название валюты отсылает к названию группы G-Unit, основанной рэперами 50 Cent, Lloyd Banks и Tony Yayo.
По словам самого 50 Cent, взлом оказался весьма успешным. Сам он не имеет отношения к этой криптовалюте, а вот ее создатели заработали 3 млн долларов за полчаса, написал исполнитель. Однако проверить последнее утверждение невозможно.
Это распространенный пример продвижения криптовалют — взлом учетных записей известных людей или организаций и повышение стоимости. Так, в июне это уже случалось с соцсетями рестлера Халка Хогана.
Однако некоторые знаменитости сами занимаются криптовалютами, запуская собственные. По некоторым данным, 50 Cent владеет биткоинами на миллионы долларов.