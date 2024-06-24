В Дагестане убили около пяти боевиков, открывших стрельбу на улицах. Более 15 полицейских погибло

В ходе операции погибли более 15 полицейских и «еще несколько гражданских», 13 правоохранителей и трое гражданских получили ранения, сообщил Маликов. Он добавил, что розыскные мероприятия продолжатся «до выявления всех участников „спящих ячеек“», которые, «безусловно, подготавливались в том числе из‑за рубежа».
Baza и «Осторожно, новости» пишут, что в нападении на храмы и синагоги также участвовал бывший боец ММА Гаджимурад Кагиров.
Накануне вечером в Махачкале и Дербенте напали на православные храмы и синагоги. В ходе бойни был убит 66-летний священник, который более 40 лет служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. СК возбудил дело о теракте.