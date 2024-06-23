Разработчики игры State of Decаy добавили скин покойного отца одного из игроков

Редиттор под ником @EmbarrassedBudget859 рассказал, как разработчики State of Decаy добавили его покойного отца в видеоигру. Он поблагодарил студию Undead Labs за проявленное внимание.
«Мой отец умер несколько лет назад, и я один из многих, кто одержим этой игрой. Я отправлял разработчикам сообщение с просьбой добавить его в игру», — рассказал игрок. Разработчики добавили имя мужчины в список случайных выживших, «сделав все, что могли».
Спустя три года после этого @EmbarrassedBudget859 обнаружил скин, точной похожий на его отца, и с его именем. Игрок признался, что находится в шоке, и написал, что Undead Labs заслуживают признания.
В комментариях игроки порадовались за @EmbarrassedBudget859. Туда же пришел моддер State of Decаy и предложил автору поста добавить еще несколько скинов с его отцом, но тот отказался и предложил увековечить память об ушедших близких других игроков, которые этого захотят.
«За последние три года я потерял обоих родителей. Думаю, вот что я могу сказать: просто наслаждайтесь тем, что у вас есть. Потому что никогда не знаешь, когда это пропадет. Клише, я знаю, но это правда», — оставил послание @EmbarrassedBudget859.
State Of Decаy — игра про выживание в мире, кишащем зомби. Игроку нужно управлять целым отрядом, у каждого члена которого есть способности и характеристики. Одним из участников команды @EmbarrassedBudget859 и стал его покойный отец.