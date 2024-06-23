Разработчики игры State of Decаy добавили скин покойного отца одного из игроков

«За последние три года я потерял обоих родителей. Думаю, вот что я могу сказать: просто наслаждайтесь тем, что у вас есть. Потому что никогда не знаешь, когда это пропадет. Клише, я знаю, но это правда», — оставил послание @EmbarrassedBudget859.