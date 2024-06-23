«Головоломка-2» стала самым кассовым фильмом 2024 года

За второй уик-энд «Головоломка-2» заработала 100 млн долларов и стала самым кассовым фильмом 2024 года. Общемировые сборы мультфильма составили 724 млн долларов, сообщает Variety.
Продажи билетов во вторые выходные упали всего на 35% по сравнению с первыми — это лучший результат для мультфильма за всю историю. Сиквел «Головоломки» принес создателям во второй уик-энд даже больше, чем оригинал в первый — 90 млн долларов. Такими темпами мультфильм может добраться до отметки 1 млрд, пишет издание.
На данный момент мульт Disney и Pixar собрал 355 млн долларов в кинотеатрах Северной Америки и 724 млн долларов во всем мире. После восьми дней в кинотеатрах «Головоломка-2» обогнала «Дюну: Часть вторую», которая заработала 282 млн долларов в США и 711 млн по всему миру.
По данным Comscore, благодаря выдающимся результатам «Головоломки-2» дефицит кинотеатров с начала года снова сократился с 23,8% до 21%. Теперь прокатчики ждут выходов «Тихого места: День первый» (28 июня), «Гадкого я-4» (3 июля) и «Дэдпула и Росомахи» (26 июля).