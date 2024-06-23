«Головоломка-2» стала самым кассовым фильмом 2024 года

Продажи билетов во вторые выходные упали всего на 35% по сравнению с первыми — это лучший результат для мультфильма за всю историю. Сиквел «Головоломки» принес создателям во второй уик-энд даже больше, чем оригинал в первый — 90 млн долларов. Такими темпами мультфильм может добраться до отметки 1 млрд, пишет издание.