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В Дагестане напали на православные храмы и синагоги и обстреляли пост ДПС. Шесть полицейских погибли

Сегодня в 19:40

Неизвестные в Дербенте обстреляли православный храм и синагогу, в Махачкале — пост ДПС, сообщает Управление МВД по Дагестану. Шесть полицейский погибли, 12 получили ранения. В республике ввели режим контртеррористической операции.

Неизвестные в Дербенте обстреляли православную церковь Покрова Пресвятой Богородицы и синагогу и скрылись на белом Volkswagen Polo. Один полицейский в перестрелке с нападавшими погиб, шестеро получили ранения. В Дербенте убит 66-летний настоятель храма Отец Николай, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

«112» сообщил о гибели пяти полицейских при нападениях в Махачкале и Дербенте, еще девять получили ранения.

В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС. В то же время начался пожар в синагоге. В одной из церквей города убит охранник, священники закрылись внутри здания.

В МВД сообщили о перестрелке на одной из улиц Махачкалы. Baza выложила видео со стрельбой: боевики в черной одежде расстреливают проезжающие мимо полицейские автомобили из автоматов.

Жителей Дагестана призвали не выходить на улицу. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что два участника нападения убиты.

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