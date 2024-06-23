В Дагестане напали на православные храмы и синагоги и обстреляли пост ДПС. Шесть полицейских погибли

Неизвестные в Дербенте обстреляли православную церковь Покрова Пресвятой Богородицы и синагогу и скрылись на белом Volkswagen Polo. Один полицейский в перестрелке с нападавшими погиб, шестеро получили ранения. В Дербенте убит 66-летний настоятель храма Отец Николай, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.
«112» сообщил о гибели пяти полицейских при нападениях в Махачкале и Дербенте, еще девять получили ранения.
В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС. В то же время начался пожар в синагоге. В одной из церквей города убит охранник, священники закрылись внутри здания.
В МВД сообщили о перестрелке на одной из улиц Махачкалы. Baza выложила видео со стрельбой: боевики в черной одежде расстреливают проезжающие мимо полицейские автомобили из автоматов.