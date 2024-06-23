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В результате обстрела Севастополя погибли 5 человек. Более 120 раненых, включая 27 детей

Сегодня в 18:13

В результате обстрела Севастополя погибли 5 человек, включая 3 детей, сообщил ТАСС губернатор города Михаил Развожаев. Атака была совершена ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, заявили в Минобороны РФ.

Среди погибших оказалась дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова, которая отдыхала там с родителями. Ранения получили 124 человек, в том числе 27 детей, сообщают ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав.

Развожаев около полудня 23 июня сообщал о ракетном обстреле Севастополя. Следом в телеграм-канале чиновника писалось, что «пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией».

Осколки ATACMS упали в прибрежной зоне, загорелись жилой дом и лес рядом с пансионатом «Лазурь». Минобороны РФ возложило ответственность за удар по Севастополю на США. СК возбудил дело о теракте.

В российском МИД намерены добиться международной реакции на удар по Севастополю. Как считает официальный представитель ведомства Мария Захарова, украинские военные «специально выбирают для ударов места массового скопления людей».

24 июня власти Севастополя объявили днем траура по погибшим.

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