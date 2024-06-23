В результате обстрела Севастополя погибли 5 человек. Более 120 раненых, включая 27 детей

Среди погибших оказалась дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова, которая отдыхала там с родителями. Ранения получили 124 человек, в том числе 27 детей, сообщают ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав.
Развожаев около полудня 23 июня сообщал о ракетном обстреле Севастополя. Следом в телеграм-канале чиновника писалось, что «пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией».
В российском МИД намерены добиться международной реакции на удар по Севастополю. Как считает официальный представитель ведомства Мария Захарова, украинские военные «специально выбирают для ударов места массового скопления людей».