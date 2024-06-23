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Путин разрешил РКН без суда блокировать пиратские сайты за 48 часов

Сегодня в 14:57
Фото: Daizy Isumi/Unsplash

Владимир Путин подписал закон об ускоренной блокировке «зеркал» пиратских сайтов. Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно закону, Роскомнадзор получил возможность закрывать доступ к пиратским сайтам без проверки от Минцифры. Заблокировать ресурс регулятор сможет за двое суток и без решения суда.

Закон также подразумевает запрет на выдачу сведений о «зеркалах» во всех поисковых сервисах, включая зарубежные.

В силу документ вступил в день его публикации — за исключением некоторых положений. Их начнут соблюдать с 1 октября.

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