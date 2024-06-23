Путин разрешил РКН без суда блокировать пиратские сайты за 48 часов

Владимир Путин подписал закон об ускоренной блокировке «зеркал» пиратских сайтов. Документ опубликован на сайте Кремля.
Согласно закону, Роскомнадзор получил возможность закрывать доступ к пиратским сайтам без проверки от Минцифры. Заблокировать ресурс регулятор сможет за двое суток и без решения суда.
Закон также подразумевает запрет на выдачу сведений о «зеркалах» во всех поисковых сервисах, включая зарубежные.
В силу документ вступил в день его публикации — за исключением некоторых положений. Их начнут соблюдать с 1 октября.