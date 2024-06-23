«Это тотальный дизастер»: в Екатеринбурге залило дождем концерт Alblak и Friendly Thug

В Екатеринбурге затопило ливнем фестиваль «Стая» х 52 Day. Зрителям пришлось стоять на танцполе по щиколотку в воде, следует из опубликованных видео.
Выступление состоялось в Teleclub 22 июня. В лайнапе были заявлены не только лидеры петербургского объединения 52 Alblak и Friendly Thug, но и рэперы Glocki, SaintPrince, MyDee и A-This.
То, что поклонникам придется промокнуть, было очевидно задолго до выступления. На видео в паблике мероприятия Friendly Thug 52 NGG показывает залитый водой во время саундчека танцпол и обращается к фанатам: «Братульки, держитесь, крепитесь, погода испортилась. Но это не может испортить наш вечер. Самые крепкие с нами».
Так и получилось. На многочисленных роликах с выступления можно увидеть окружившую сцену толпу: зрители наблюдают за концертом, качают руками и кричат любимые строчки, стоя в толще воды.
В репортаже фотоблогера Бори Кауфмана можно увидеть больше деталей. Например, как зрители прыгают в воде в мошпите и пытаются играть в стритбол при ужасной погоде. Кто‑то принес на танцпол деревянные паллеты и автомобильные шины. Один из зрителей снял кроссовки, встал ногами в пластиковое ведро и прыжками двигает его к выходу.
«Это тотальный дизастер», — формулирует инцидент Кауфман.
Организаторы из «Стаи» посчитали, что к 8 вечера вода уйдет и не стали отменять фестиваль, а всем пришедшим пообещали бесплатный проход на ночное афтерпати.
«Погода на Урале достаточно непредсказуемая. Нам важно сохранить атмосферу, которую мы создавали к фесту 2,5 месяца», — пояснили они в сторис.
На следующий день организаторы отметили, что вечер был «очень тяжелый», а погода «в самый последний момент решила внести свои корректировки».
«Мы не проиграли вчера. Вместе столкнулись с таким испытанием, которое сделает нас только сильнее. Завтра будем разбираться с поступающими возражениями», — говорится в новом посте.
В паблике фестиваля, где открыты комментарии, непросто найти возражения, зато пользователи активно просят вернуть деньги, указывают, что долгое стояние может вызвать простуду и подорвать здоровье, а кто‑то жалуется, что перед ее носом закрыли дверь в подсобку, где грелись другие посетители.