«Это тотальный дизастер»: в Екатеринбурге залило дождем концерт Alblak и Friendly Thug

В репортаже фотоблогера Бори Кауфмана можно увидеть больше деталей. Например, как зрители прыгают в воде в мошпите и пытаются играть в стритбол при ужасной погоде. Кто‑то принес на танцпол деревянные паллеты и автомобильные шины. Один из зрителей снял кроссовки, встал ногами в пластиковое ведро и прыжками двигает его к выходу.