Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

«Это тотальный дизастер»: в Екатеринбурге залило дождем концерт Alblak и Friendly Thug

Сегодня в 16:48
Фото: из соцсетей Бориса Кауфмана

В Екатеринбурге затопило ливнем фестиваль «Стая» х 52 Day. Зрителям пришлось стоять на танцполе по щиколотку в воде, следует из опубликованных видео.

Выступление состоялось в Teleclub 22 июня. В лайнапе были заявлены не только лидеры петербургского объединения 52 Alblak и Friendly Thug, но и рэперы Glocki, SaintPrince, MyDee и A-This.

То, что поклонникам придется промокнуть, было очевидно задолго до выступления. На видео в паблике мероприятия Friendly Thug 52 NGG показывает залитый водой во время саундчека танцпол и обращается к фанатам: «Братульки, держитесь, крепитесь, погода испортилась. Но это не может испортить наш вечер. Самые крепкие с нами».

Так и получилось. На многочисленных роликах с выступления можно увидеть окружившую сцену толпу: зрители наблюдают за концертом, качают руками и кричат любимые строчки, стоя в толще воды.

В репортаже фотоблогера Бори Кауфмана можно увидеть больше деталей. Например, как зрители прыгают в воде в мошпите и пытаются играть в стритбол при ужасной погоде. Кто‑то принес на танцпол деревянные паллеты и автомобильные шины. Один из зрителей снял кроссовки, встал ногами в пластиковое ведро и прыжками двигает его к выходу.

«Это тотальный дизастер», — формулирует инцидент Кауфман.

1/8
© @boryakaufman_
2/8
© @boryakaufman_
3/8
© @boryakaufman_
4/8
© @boryakaufman_
5/8
© @boryakaufman_
6/8
© @boryakaufman_
7/8
© @boryakaufman_
8/8
© @boryakaufman_

Организаторы из «Стаи» посчитали, что к 8 вечера вода уйдет и не стали отменять фестиваль, а всем пришедшим пообещали бесплатный проход на ночное афтерпати.

«Погода на Урале достаточно непредсказуемая. Нам важно сохранить атмосферу, которую мы создавали к фесту 2,5 месяца», — пояснили они в сторис.

На следующий день организаторы отметили, что вечер был «очень тяжелый», а погода «в самый последний момент решила внести свои корректировки».

«Мы не проиграли вчера. Вместе столкнулись с таким испытанием, которое сделает нас только сильнее. Завтра будем разбираться с поступающими возражениями», — говорится в новом посте.

1/2
2/2

В паблике фестиваля, где открыты комментарии, непросто найти возражения, зато пользователи активно просят вернуть деньги, указывают, что долгое стояние может вызвать простуду и подорвать здоровье, а кто‑то жалуется, что перед ее носом закрыли дверь в подсобку, где грелись другие посетители.

1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами