В Петербурге полиция прогнала фанатов Виктора Цоя с могилы музыканта в день его рождения

Полиция и строительная техника отогнали поклонников Виктора Цоя от могилы в день рождения музыканта. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на читателей.
По информации издания, фанаты «Кино» собрались на Богословском кладбище 21 июня, чтобы помянуть рок-звезду, но их попросили уйти полицейские. Большая часть посетителей ушла на лужайку за железную дорогу, но некоторые остались на месте и столкнулись с работниками кладбища.
К 8 вечера к могиле подъехала техника и 10 рабочих, они начали снимать грунт с газона. Они столкнулись с фанатами, те вставали перед машинами, кто‑то лег на грунт и даже залез в ковш. «Здесь никому не нужен газон. Здесь нужно место поваляться, поблевать», — слышно на видео читательницы
На место пришел и руководитель работ в сопровождении полиции. Мужчина ответил пришедшим, что в работе в пятницу вечером не видит ничего необычного: «Рабочее время кладбища закончено. Мы специально остались, чтобы перед 22-м числом здесь постелить газон».
Фанаты ответили песней «Алюминиевые огурцы», под которую рабочие раскатали рулон с газоном.
В комитете промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга журналистам ответили, что посетители могилы значительно повредили газон, и его сотрудники кладбища пытались это исправить накануне Дня памяти и скорби и родительской субботы, когда на кладбищах, в том числе и на Богословском, запланированы массовые посещения и торжественно-траурные мероприятия.