В Петербурге полиция прогнала фанатов Виктора Цоя с могилы музыканта в день его рождения

К 8 вечера к могиле подъехала техника и 10 рабочих, они начали снимать грунт с газона. Они столкнулись с фанатами, те вставали перед машинами, кто‑то лег на грунт и даже залез в ковш. «Здесь никому не нужен газон. Здесь нужно место поваляться, поблевать», — слышно на видео читательницы