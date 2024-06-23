Мэттью Льюис не хочет возвращаться к роли Долгопупса из «Гарри Поттера»

Мэттью Льюис не заинтересован в возвращении к своей роли Невилла Долгопупса из «Гарри Поттера», следует из интервью журналу People. Тем временем Max разрабатывает телесериал по вселенной книг Джоан Роулинг.
«Это не то, что я присматривают или хочу сделать, но не стал бы отворачивать нос. Мне было бы очень интересно посмотреть на взрослого Невилла — это совершенно другая атмосфера. Это может быть интересно. Я бы обязательно посмотрел на это и подумал», — сказал Льюис.
Льюис отметил, что не хотел бы участвовать в перезагрузке, поскольку ему нравится заниматься разными вещами. Актер признался, что с трудом концентрирует внимание на вещах, поэтому у него «на протяжении многих лет было много-много хобби и увлечений» — и ни одним из них он сейчас не занимается.
«Я играл медбрата, офицера полиции, солдата, волшебника — кем только не был. Я никогда не знаю, что будет дальше, и мне это нравится», — сказал Льюис.
Max может выпустить сериал по «Гарри Поттеру» в 2026 году. Роулинг выступает в качестве исполнительного продюсера сериала вместе с Нилом Блэром («Фантастические твари и где они обитают») и Рут Кенли-Леттс («Страйк»).