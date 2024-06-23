Мэттью Льюис не хочет возвращаться к роли Долгопупса из «Гарри Поттера»

«Это не то, что я присматривают или хочу сделать, но не стал бы отворачивать нос. Мне было бы очень интересно посмотреть на взрослого Невилла — это совершенно другая атмосфера. Это может быть интересно. Я бы обязательно посмотрел на это и подумал», — сказал Льюис.