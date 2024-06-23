В Бердянске водитель автобуса выбросил переноску с больной кошкой. Животное скончалось

«Водитель настаивал на том, что не видел кошку в автобусе, утверждая, что после поломки салон транспорта был пустой. Первой появилась версия, что животное выбросили на обходе села Осипенко, но, возможно, водитель просто врет. Мы в итоге выдвинулись из Ростова-на-Дону по координатам от водителя. С собой взяли тепловизор, докупили прожекторы, взяли рабочую собаку Рэма и помчались», — рассказывает волонтер журналисту «Комсомольской правды».