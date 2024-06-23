В Бердянске водитель автобуса выбросил переноску с больной кошкой. Животное скончалось

В Бердянске водитель автобуса выбросил переноску с больной кошкой, которую оставила опекунша. Животное погибло. Об истории рассказали в сообществе волонтеров «Кошкин Дом Донецк».
Бездомную кошку нашли в Бердянске 19 июня. Незадолго до этого ее сбила машина, ветеринары обнаружили у нее перелом таза. Кормилицы обратились к волонтерам с просьбой перевезти питомицу в клинику в Ростов.
Животное отправили автобусом вместе с попутчицей, которая должна была проследить за доставкой. Однако транспорт сломался в дороге у села Осипенко, и пассажирам пришлось добираться до конца маршрута другими путями. До Ростова переноска с пушистой пациенткой не доехала.
Волонтеры стали звонить в диспетчерскую, а потом организовали поиски. Поначалу они ошиблись с местом поисков из‑за неточных показаний водителя и ничего не нашли, переноску удалось обнаружить лишь к утру 21 июня. Кошки уже не было в живых.
«Водитель настаивал на том, что не видел кошку в автобусе, утверждая, что после поломки салон транспорта был пустой. Первой появилась версия, что животное выбросили на обходе села Осипенко, но, возможно, водитель просто врет. Мы в итоге выдвинулись из Ростова-на-Дону по координатам от водителя. С собой взяли тепловизор, докупили прожекторы, взяли рабочую собаку Рэма и помчались», — рассказывает волонтер журналисту «Комсомольской правды».
«Водитель автобуса уверен, что о судьбе животного должна была заботиться женщина, которая ее взяла, а потом бросила. Женщине передали переноску с животным, а она ее бросила в автобусе, насколько нам известно. По нашим данным, водитель потом просто вынес переноску на улицу», — говорит другая волонтерка.
Сейчас проверку по делу проводит местная полиция. Активисты намерены провести экспертизы и опросить свидетелей, чтобы довести дело до суда.
История погибшей кошки похожа на взволновавшую россиян в январе трагедию в Кирове. Тогда проводница выбросила из поезда кота Твикса, не сумев найти в вагоне его хозяина. Поисками питомца занимались около 5000 волонтеров, однако спасти его не удалось.