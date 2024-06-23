В Ирландии прошли протесты из‑за освобождения солдата, избившего девушку

29 мая 2022 года 22-летний солдат Кэтал Кротти избил О’Брайен до потери сознания в центре города Лимерика, когда та попросила его прекратить выкрикивать гомофобные оскорбления в адрес прохожих. Рядовой не был при исполнении и находился в нетрезвом состоянии. Он схватил девушку за волосы, повалил на землю и ударил как минимум шесть раз, сломав ей нос и оставив отек, синяки и сотрясение мозга. Через несколько часов агрессор хвастался друзьям в Snapchat: «Двоечка, чтобы ее усыпить, двоечка, чтобы ее загасить».