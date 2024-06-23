В Ирландии прошли протесты из‑за освобождения солдата, избившего девушку

22 июня тысячи людей прошли маршем по городам Ирландии в знак поддержки 24-летней Наташи О’Брайен, которая стала жертвой нападения военнослужащего. Девушка стала символом неспособности властей решить проблему гендерного насилия, пишет The Guardian.
29 мая 2022 года 22-летний солдат Кэтал Кротти избил О’Брайен до потери сознания в центре города Лимерика, когда та попросила его прекратить выкрикивать гомофобные оскорбления в адрес прохожих. Рядовой не был при исполнении и находился в нетрезвом состоянии. Он схватил девушку за волосы, повалил на землю и ударил как минимум шесть раз, сломав ей нос и оставив отек, синяки и сотрясение мозга. Через несколько часов агрессор хвастался друзьям в Snapchat: «Двоечка, чтобы ее усыпить, двоечка, чтобы ее загасить».
В суде Кротти поначалу утверждал, что это О’Брайен спровоцировала насилие, но позже — когда появились записи с камер, опровергающие его заявления, — признал вину. В тот день девушка возвращалась домой после смены в пабе, она не знала нападавшего.
О’Брайен сказала, что в момент избиения чувствовала себя боксерской грушей. Перед тем как потерять сознание, девушка подумала, что, если «он не остановится, я умру». После инцидента жертва страдала от головных болей, чувства страха и изоляции, что привело к саморазрушительному поведению и потере работы. «Я оцепенела и оторвалась от реальности, живя в постоянном страхе увидеть его снова», — призналась она.
Суд приговорил Кротти к трем годам лишения свободы условно и обязал выплатить компенсацию в размере 3000 евро. Нападение было признано ужасающим, трусливым и жестоким, но судья принял во внимание признание солдатом своей вины, отсутствие судимостей и конец его карьеры в армии в случае тюремного заключения.
Решение суда возмутило и правозащитников, и некоторых министров. О’Брайен заявила, что приговор демонстрирует изъяны в системе правосудия, поскольку другие нападения тоже заканчивались наказаниями, не связанными с лишением свободы, и удерживали жертв от поиска справедливости.
«Я решила высказаться, потому что мне сложно вообразить, как это [приговор] повлияет на других жертв. Хватит. Пришло время этому положить конец», — сказала О’Брайен на митинге в Лимерике. Акции под лозунгом «Ни одной больше» также прошли в Корке, Дублине и Голуэе.
Группы по защите прав женщин призвали к радикальным изменениям в законодательстве. «Карьера жестокого солдата не имеет значимости больше, чем безопасность женщин. Наша система правосудия каждый день выступает на стороне жестоких преступников», — заявили правозащитники из группы Rosa.