Shot и Baza: Никиту Литвинкова доставили в больницу с передозировкой

Baza уточняет, что мужчина отравился психотропными веществами. По информации канала, это случилось еще в ночь на 19 июня, в тот вечер он выпивал с друзьями в квартире, потом остался один и «употребил все сильнодействующие вещества, которые нашел».
Канал добавляет, что утром подруга Литвинкова обратила внимание на его состояние и вызвала сотрудников скорой помощи, которые доставили парня в реанимацию одной из московских больниц. По данным источника, сейчас пациенту стало лучше, его перевели в наркологическое отделение.
В последний раз герой интернета попадал в новости, оказавшись в таиландской миграционной тюрьме. Мужчина задержался в Паттайе на полгода и просил у родных денег на билет на рейс домой. Ситуация разрешилась, когда с ним на связь вышла мама.
В интервью каналу Xikkasgrandma Литвинков рассказал, что не пьет уже 6 лет и связался с плохой компанией, с которой пробовал там наркотики, в том числе недобровольно, и устроил конфликт с блогером Германом Ягодкой.
По его словам, когда кончились деньги на аренду студии, он переехал в кемпинг, а потом ночевал и под открытым небом. В полицию он обратился, когда разочаровался в Таиланде, потерял телефон и не мог отвечать на звонки. При этом он отмечает, что просрочил визу на три недели.