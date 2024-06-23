Shot и Baza: Никиту Литвинкова доставили в больницу с передозировкой

По его словам, когда кончились деньги на аренду студии, он переехал в кемпинг, а потом ночевал и под открытым небом. В полицию он обратился, когда разочаровался в Таиланде, потерял телефон и не мог отвечать на звонки. При этом он отмечает, что просрочил визу на три недели.