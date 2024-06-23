Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

Жителей Новосибирска попросили не купаться на пляже, чтобы не столкнуться с бревнами

Сегодня в 11:40
Фото: спасатели МАСС/Telegram

Жителей Новосибирска попросили воздержаться от купания на водохранилище. К пляжу на берегу Оби прибило бревна, ветки и палки. Об этом говорится в сообщении муниципальной аварийноспасательной службе.

«В виду поднятия уровня воды к нам прибыло много древесины. Просим судоводителей быть предельно внимательными при движении по Новосибирскому водохранилищу», — сказано в посте в телеграм-канале.

«Также просим отдыхающих воздержаться временно от купания во избежание травм», — добавили в МАСС.

В прикрепленном видео сотрудники службы показали заваленный бревнами и ветками пляж, среди деревянного мусора вынуждены ходить и плавать отдыхающие горожане. Некоторые из них пытаются расчистить завал.

В службе отметили, что это количество мусора появилось на побережье реки всего за час.

В мае в Кургане журналисты месяц следили за приключениями бани, которая отправилась в плавание. Деревянное сооружение две недели кочевало по реке, повредило трубу, проплывая под мостом, и нашло пристанище на берегу пляжа Бабьи пески. Там у бани уже появились первые посетители.

В апреле в Великобритании 13-летний Лютаурас Чемолонскас обнаружил на берегу редкого осьминога LEGO. Это одна из почти 5 млн деталек конструктора, которые оказались в море в 1997 году, когда грузовое судно попало в шторм.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами