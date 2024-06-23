Жителей Новосибирска попросили не купаться на пляже, чтобы не столкнуться с бревнами

Жителей Новосибирска попросили воздержаться от купания на водохранилище. К пляжу на берегу Оби прибило бревна, ветки и палки. Об этом говорится в сообщении муниципальной аварийноспасательной службе.
«В виду поднятия уровня воды к нам прибыло много древесины. Просим судоводителей быть предельно внимательными при движении по Новосибирскому водохранилищу», — сказано в посте в телеграм-канале.
«Также просим отдыхающих воздержаться временно от купания во избежание травм», — добавили в МАСС.
В прикрепленном видео сотрудники службы показали заваленный бревнами и ветками пляж, среди деревянного мусора вынуждены ходить и плавать отдыхающие горожане. Некоторые из них пытаются расчистить завал.
В службе отметили, что это количество мусора появилось на побережье реки всего за час.
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