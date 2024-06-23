Жителей Новосибирска попросили не купаться на пляже, чтобы не столкнуться с бревнами

В мае в Кургане журналисты месяц следили за приключениями бани, которая отправилась в плавание. Деревянное сооружение две недели кочевало по реке, повредило трубу, проплывая под мостом, и нашло пристанище на берегу пляжа Бабьи пески. Там у бани уже появились первые посетители.