В Московском зоопарке родились две капибары

В конце прошлого года пара капибар родила еще двоих малышей. Это было уже третье их совместное потомство и второе в 2023 году. «Капибары претендуют на звание главной многодетной семьи Московского зоопарка по итогам года», — отметили тогда в пресс-службе мэрии.