Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

В Московском зоопарке родились две капибары

Сегодня в 13:01
Фото: Anet/Telegram

В Московском зоопарке на свет появились две капибары. О пополнении рассказала директриса зоосада Светлана Акулова.

«Вы заметили? У нашей семьи капибар пополнение», — подписала она фото взрослых животных. Между лап у них сидят капибары поменьше.

Акулова не стала называть пол новорожденных и запустила конкурс для подписчиков. Тому, кто сможет угадать пол малышей, она предложила дать шанс придумать их имена.

«Угадаем? Кто малыши? Самец? Самочка? Два самца? Две самочки? <…> Тот, кто угадает, даст им имена», — объявила директриса.

В конце прошлого года пара капибар родила еще двоих малышей. Это было уже третье их совместное потомство и второе в 2023 году. «Капибары претендуют на звание главной многодетной семьи Московского зоопарка по итогам года», — отметили тогда в пресс-службе мэрии.

Сейчас с родителями живут уже пять детенышей, теперь они встретят еще двоих сородичей. Еще одного родившегося в зоопарке самца отправили в Екатеринбург.

В прошлом году в Московском зоопарке родилась маленькая панда, ее назвали Катюша.

В апреле в Казахстан привезли диких лошадей Пржевальского из зоопарков Праги и Берлина. Их вернули в природу впервые за 200 лет. В ближайшие пять лет в степях страны выпустят 40 особей с надеждой на восстановление популяции.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами