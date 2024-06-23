В Московском зоопарке родились две капибары

В Московском зоопарке на свет появились две капибары. О пополнении рассказала директриса зоосада Светлана Акулова.
«Вы заметили? У нашей семьи капибар пополнение», — подписала она фото взрослых животных. Между лап у них сидят капибары поменьше.
Акулова не стала называть пол новорожденных и запустила конкурс для подписчиков. Тому, кто сможет угадать пол малышей, она предложила дать шанс придумать их имена.
«Угадаем? Кто малыши? Самец? Самочка? Два самца? Две самочки? <…> Тот, кто угадает, даст им имена», — объявила директриса.
В конце прошлого года пара капибар родила еще двоих малышей. Это было уже третье их совместное потомство и второе в 2023 году. «Капибары претендуют на звание главной многодетной семьи Московского зоопарка по итогам года», — отметили тогда в пресс-службе мэрии.
Сейчас с родителями живут уже пять детенышей, теперь они встретят еще двоих сородичей. Еще одного родившегося в зоопарке самца отправили в Екатеринбург.
В апреле в Казахстан привезли диких лошадей Пржевальского из зоопарков Праги и Берлина. Их вернули в природу впервые за 200 лет. В ближайшие пять лет в степях страны выпустят 40 особей с надеждой на восстановление популяции.