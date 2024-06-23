В Петербурге задержали медиаменеджеров компании Евгения Пригожина

В Петербурге задержали бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова, а также главного редактора «Конкретно.ру» Кирилла Метелева. Об этом пишет «Фонтанка».
По информации издания их обвиняют в вымогательстве денег у бывшего гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича, в прошлом связанного со структурами Пригожина. Источник в правоохранительных структурах сказал журналистам, что «попытки вразумить [вымогателей] остались тщетными, поэтому Малькевич написал заявление в правоохранительные органы».
«Фонтанка» уточняет, что задержанием занималась служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, но следствие ведет МВД.
Другая информация у 78.ru. По данным издания, Горбунова подозревают в махинациях с иностранной валютой, при этом в ходе задержания он пытался оказать сопротивление.
Илья Горбунов в прошлом работал в «Комсомольской правде» и РИА «Новости». По информации СМИ, с 2019 года он фактически руководил медиагруппой «Патриот», а потом возглавил «фабрику троллей» и сетку телеграм-каналов Пригожина.
По словам собеседников «Фонтанки», Кирилл Метелев также мог иметь отношение к проектам, в которых был заинтересован Евгений Пригожин.
Александр Малькевич ранее руководил сайтом USA Really, созданным РИА «ФАН». Сейчас он баллотируется в городское Заксобрание и выступает спецпредставителем губернатора Александра Беглова, с которым в последние годы конфликтовал Пригожин.
23 июня исполняется год с мятежа ЧВК «Вагнер», когда вооруженные наемники Евгения Пригожина встали на улицах Ростова и объявили о «марше справедливости» на Москву. Ситуация разрешилась вечером 24 июня: «вагнеров» передислоцировали в Беларусь. 23 августа Пригожин вместе с руководителями ЧВК погиб в упавшем частном самолете.