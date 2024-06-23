В Петербурге задержали медиаменеджеров компании Евгения Пригожина

По информации издания их обвиняют в вымогательстве денег у бывшего гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича, в прошлом связанного со структурами Пригожина. Источник в правоохранительных структурах сказал журналистам, что «попытки вразумить [вымогателей] остались тщетными, поэтому Малькевич написал заявление в правоохранительные органы».