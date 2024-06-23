Энтони Старру не нравится, когда его сравнивают с Хоумлендером: «Конечно, он психопат и нарцисс»

Энтони Старра раздражают сравнения с Хоумлендером. Вне съемочной площадки актер старается максимально дистанцироваться от персонажа. Об этом он рассказал в интервью Rolling Stone.
После окончания съемок четвертого сезона «Пацанов» Старр даже сбрил крашеные в блонд волосы. В данный момент он носит короткие каштановые волосы и щетинистую бороду.
«Люди удивляются: „Вау, ты на самом деле не похож на Хоумлендера“. А я отвечаю: „Ну да, он психопат и нарцисс, так что спасибо за комплимент“», — делится Старр.
«У меня даже нет суперсил, а также сверхчувствительный копчик», — шутит артист и вспоминает случай во время съемок, когда он случайно сел на электрогенератор, приняв его за коробку.
«Ручка впилась мне четко в копчик, [было очень больно]. Теперь я часто наклоняюсь вперед, когда сажусь. Гораздо чаще, чем вам стоило бы об этом знать», — смеется он.
Также Старра не устраивают частые параллели между Хоумлендером и Дональдом Трампом. Хотя шоураннер Эрик Крипке задумывал героя похожим на бывшего президента США, актер считает, что увлечение сатирой могут навредить персонажу.
«По-моему, [параллели между Хоумлендером и Трампом] отвлекают от главного. Если бы мы строго придерживались [сатирической] линии, персонаж вышел бы плоским или в лучшем случае двухмерным, а мы хотели создать что‑то более многослойное. Какие бы параллели ни проводились с реальным миром, они должны быть обусловлены нашими персонажами», — считает звезда сериала.
Крипке соглашается с коллегой по площадке: «Надо отдать должное Анту. Он точно может меня осадить и напомнить, что [Хоумлендер и Трамп] разные люди. Легко попасть в ловушку Saturday Night Live и превратиться в пародию, но прежде всего я должен исследовать психологию персонажа, [а не реального человека]».
Ранее продюсер «Пацанов» [подтвердил], что пятый сезон поставит точку в противостоянии команды Билли Бутчера и семерки супергероев.