Энтони Старру не нравится, когда его сравнивают с Хоумлендером: «Конечно, он психопат и нарцисс»

«По-моему, [параллели между Хоумлендером и Трампом] отвлекают от главного. Если бы мы строго придерживались [сатирической] линии, персонаж вышел бы плоским или в лучшем случае двухмерным, а мы хотели создать что‑то более многослойное. Какие бы параллели ни проводились с реальным миром, они должны быть обусловлены нашими персонажами», — считает звезда сериала.