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«Головоломка-2» обошла «Дюну-2» и стала самой кассовой лентой 2024 года в США

Вчера в 22:55
Изображение: Walt Disney Studios Canada/YouTube

«Головоломка-2» стала самым кассовым фильмом 2024 года, сообщает Variety. В стране мультфильм собрал 285 млн долларов — это больше, чем у сиквела «Дюны» (282 млн).

Лента Pixar и Disney вдобавок может установить рекорд по сборам в США за вторые выходные среди всех мультфильмов, но пока что в топе располагается «Супербратья Марио. Фильм» 2023 года. В то же время сборы «Головоломки-2» со всего мира приближаются к 500 млн долларов.

Сиквел «Головоломки» уже показал выдающиеся результаты: в первый день проката в США собрал рекордные для этого года 62 млн долларов, а в первый уик-энд — рекордные 295 млн.

Издание пишет, что студия сделала большую ставку на мультфильм, вложив в него 200 млн долларов без учета рекламы. Студия выйдет на окупаемость с большой долей вероятности.

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