«Головоломка-2» обошла «Дюну-2» и стала самой кассовой лентой 2024 года в США

Лента Pixar и Disney вдобавок может установить рекорд по сборам в США за вторые выходные среди всех мультфильмов, но пока что в топе располагается «Супербратья Марио. Фильм» 2023 года. В то же время сборы «Головоломки-2» со всего мира приближаются к 500 млн долларов.