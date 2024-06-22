«Головоломка-2» обошла «Дюну-2» и стала самой кассовой лентой 2024 года в США

«Головоломка-2» стала самым кассовым фильмом 2024 года, сообщает Variety. В стране мультфильм собрал 285 млн долларов — это больше, чем у сиквела «Дюны» (282 млн).
Лента Pixar и Disney вдобавок может установить рекорд по сборам в США за вторые выходные среди всех мультфильмов, но пока что в топе располагается «Супербратья Марио. Фильм» 2023 года. В то же время сборы «Головоломки-2» со всего мира приближаются к 500 млн долларов.
Издание пишет, что студия сделала большую ставку на мультфильм, вложив в него 200 млн долларов без учета рекламы. Студия выйдет на окупаемость с большой долей вероятности.