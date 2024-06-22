В России в следующем году начнут испытания вакцины от рака на добровольцах

В России к середине 2025 года планируют начать исследование вакцины от рака с участием онкобольных. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
Сейчас проходят доклинические испытания вакцины, ее проверяют на мышах. В ходе нынешних исследований планируется не просто в 2-3 раза продлить жизнь животным с меланомой, но и создать препараты, которые позволили бы гарантированно уничтожать опухоль и метастазы, отметил Гинцбург.
По его словам, если удастся отработать эту технологию, то вакцина будет помогать пациентам при немелкоклеточном раке легких, раке поджелудочной железы, нескольких видах рака почек, меланомах. Вакцины будут актуальны для этих больных, поскольку при их заболеваниях метастазы появляются на ранних стадиях.
Ранее Гинцбург заявил, что новую вакцину от туберкулеза испытают на добровольцах в конце следующего года. Планируется, что препарат получат несколько тысяч добровольцев.