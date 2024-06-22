В России в следующем году начнут испытания вакцины от рака на добровольцах

Сейчас проходят доклинические испытания вакцины, ее проверяют на мышах. В ходе нынешних исследований планируется не просто в 2-3 раза продлить жизнь животным с меланомой, но и создать препараты, которые позволили бы гарантированно уничтожать опухоль и метастазы, отметил Гинцбург.