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Пекинес Вайлд Тэнг признан «Самой уродливой собакой в мире»

Сегодня в 20:01
Фото: Sonoma-Marin Fair

Пекинес по кличке Вайлд Тэнг стал победителем конкурса «Самая уродливая собака в мире», который проходил в калифорнийском городе Петалума. Об этом сообщает Би-би-си.

У Вайлд Тэнга постоянно высунут язык и немного странная походка — это последствия перенесенной в возрасте 10 недель «чумки». Из‑за тяжелого инфекционного заболевания у пса прекратился рос зубов и нарушилась работа мышц.

Для Вайлд Тэнга это уже пятое участие в конкурсе и первая победа. Он и его хозяйка Энн Льюис получат 5000 долларов призовых и приглашение на шоу NBC.

Конкурс «Самая уродливая собака в мире» проводится уже почти 50 лет. Организаторы подчеркивают, что не собираются высмеивать «уродливых» собак, напротив — они хотят показать, что так называемые «несовершенства» делают каждую собаку уникальной. Еще один посыл конкурса — важность усыновления всех животных.

В этом году в городе Петалума за звание «Самой уродливой собаки в мире» сражались восемь финалистов. Почти все они пережили трудности в жизни и обрели дом после долгих скитаний в приютах.

Второе место занял 14-летний мопс Роум, который перемещается с помощью колесного протеза. Третья строчка досталась сверстнице мопса — слепой и беззубой собаке Дэйзи Мэй, которую хозяева подобрали с улицы в двухлетнем возрасте.

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Роум — второе место

© Sonoma-Marin Fair
2/2

Дэйзи Мэй — третья

© Sonoma-Marin Fair
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