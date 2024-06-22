Пекинес Вайлд Тэнг признан «Самой уродливой собакой в мире»

Пекинес по кличке Вайлд Тэнг стал победителем конкурса «Самая уродливая собака в мире», который проходил в калифорнийском городе Петалума. Об этом сообщает Би-би-си.
У Вайлд Тэнга постоянно высунут язык и немного странная походка — это последствия перенесенной в возрасте 10 недель «чумки». Из‑за тяжелого инфекционного заболевания у пса прекратился рос зубов и нарушилась работа мышц.
Для Вайлд Тэнга это уже пятое участие в конкурсе и первая победа. Он и его хозяйка Энн Льюис получат 5000 долларов призовых и приглашение на шоу NBC.
Конкурс «Самая уродливая собака в мире» проводится уже почти 50 лет. Организаторы подчеркивают, что не собираются высмеивать «уродливых» собак, напротив — они хотят показать, что так называемые «несовершенства» делают каждую собаку уникальной. Еще один посыл конкурса — важность усыновления всех животных.
В этом году в городе Петалума за звание «Самой уродливой собаки в мире» сражались восемь финалистов. Почти все они пережили трудности в жизни и обрели дом после долгих скитаний в приютах.
Второе место занял 14-летний мопс Роум, который перемещается с помощью колесного протеза. Третья строчка досталась сверстнице мопса — слепой и беззубой собаке Дэйзи Мэй, которую хозяева подобрали с улицы в двухлетнем возрасте.
Роум — второе место
Дэйзи Мэй — третья