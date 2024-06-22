В Мексику вернули древнюю вазу майя. Ее купила американка всего за 4 доллара

Затем Дозье в январе поехала по работе в Мехико и посетила Национальный антропологический музей, где увидела другие вазы майя, поразительно похожие на ту, которая была у нее дома. Она не была полностью уверена, что у нее дома есть подлинная ваза майя, и сообщила о своей покупке сотруднику музея, который, в свою очередь, порекомендовал ей позвонить в посольство Мексики.