В Мексику вернули древнюю вазу майя. Ее купила американка всего за 4 доллара

В Мексику вернули утраченную древнюю вазу майя благодаря женщине из США, которая купила артефакт менее чем за 5 долларов в комиссионном магазине. Американка думала, что предмету не более трех десятилетий.
Как пишет The Guardian, Энн Ли Дозье купила вазу в Клинтоне в 2019 году, она просто стояла возле кассы. «Я подумал, что это будет просто приятная маленькая вещица, которую можно взять домой и поставить на полку, чтобы она напоминала мне о Мексике», — сказала женщина.
Затем Дозье в январе поехала по работе в Мехико и посетила Национальный антропологический музей, где увидела другие вазы майя, поразительно похожие на ту, которая была у нее дома. Она не была полностью уверена, что у нее дома есть подлинная ваза майя, и сообщила о своей покупке сотруднику музея, который, в свою очередь, порекомендовал ей позвонить в посольство Мексики.
В конце концов Дозье прислал фотографии вазы вместе с описанием ее размеров. В антропологическом музее ответили, что у нее действительно есть подлинная реликвия, которую они хотели бы вернуть.
Выяснилось, что возраста вазы Дозье около 1200–1800 лет. Те времена историки называют расцветом цивилизации майя, которая пришла в упадок после засухи, распрей и колонизации. Как артефакт оказался в комиссионном магазине, неизвестно. Посол Мексики в США поблагодарила американку за ее вклад в возвращение вазы.