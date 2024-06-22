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В Мексику вернули древнюю вазу майя. Ее купила американка всего за 4 доллара

Сегодня в 17:57
Фото: Daderot

В Мексику вернули утраченную древнюю вазу майя благодаря женщине из США, которая купила артефакт менее чем за 5 долларов в комиссионном магазине. Американка думала, что предмету не более трех десятилетий.

Как пишет The Guardian, Энн Ли Дозье купила вазу в Клинтоне в 2019 году, она просто стояла возле кассы. «Я подумал, что это будет просто приятная маленькая вещица, которую можно взять домой и поставить на полку, чтобы она напоминала мне о Мексике», — сказала женщина.

Затем Дозье в январе поехала по работе в Мехико и посетила Национальный антропологический музей, где увидела другие вазы майя, поразительно похожие на ту, которая была у нее дома. Она не была полностью уверена, что у нее дома есть подлинная ваза майя, и сообщила о своей покупке сотруднику музея, который, в свою очередь, порекомендовал ей позвонить в посольство Мексики.

В конце концов Дозье прислал фотографии вазы вместе с описанием ее размеров. В антропологическом музее ответили, что у нее действительно есть подлинная реликвия, которую они хотели бы вернуть.

Выяснилось, что возраста вазы Дозье около 1200–1800 лет. Те времена историки называют расцветом цивилизации майя, которая пришла в упадок после засухи, распрей и колонизации. Как артефакт оказался в комиссионном магазине, неизвестно. Посол Мексики в США поблагодарила американку за ее вклад в возвращение вазы.

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