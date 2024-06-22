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Выгульщик вомбатов, кочегар в сауне и звездочет: Тасмания предложила необычные вакансии для туристов

Сегодня в 18:29
Фото: David Clode/Unsplash

Австралийский островной штат Тасмания запустил необычную инициативу, чтобы привлечь туристов в зимние месяцы. Им предлагают сменить «повседневную рутинную работу» на необычную временную в межсезонье.

Среди «странных вакансий», которые предложили туристам, — звездочет, «охотник» за трюфелями и кочегар для местной сауны.

Путешественники также могут отправиться в старейший приют Австралии, чтобы понаблюдать за паранормальными явлениями с помощью «новейшего оборудования для охоты за приведениями». Это предложение рассчитано лишь на один рабочий день.

В другой вакансии предлагается выгуливать в вомбатов, чтобы поддерживать их физическое о психологическое здоровье. Еще можно стать кочегаром в местной сауне или сортировать свежие устрицы (и пробовать их — «исключительно для контроля качества).

Претендовать на необычную подработку могут лишь совершеннолетние лица, которые сейчас проживают в Австралии. Инициатива запущена управлением по туризму Тасмании.

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