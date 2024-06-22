Японская компания создала голосовой фильтр, который преобразует крики в спокойную речь

Японская компания SoftBank разработала фильтр, который с помощью искусственного интеллекта преобразует гневные крики в спокойную речь. Об этом сообщает Oddity Central.
Фильтр предназначен для сотрудников кол-центров, которые часто сталкиваются с недовольством клиентов. Технологическое решение должно снизить стресс, который испытывают работники.
SoftBank говорит, что разрабатывал фильтр три года. Он работает в два этапа — на первом ИИ распознает агрессивный голос и извлекает ключевые моменты в речи, а на втором использует акустические инструменты для преобразования криков в более естественный и даже вежливый тон.
При этом фильтр не меняет ни единого слова, произносимого человеком, — лишь смягчает интонацию. Таким образом, операторы кол-центров будут слышать все произнесенные оскорбления, просто более мягким тоном.
Для обучения ИИ инженеры SoftBank попросили 10 актеров записать не менее 100 общих фраз, включая крики, обвинения, угрозы и требования извинений. Всего для обучения фильтра было использовано более 10 тыс. голосовых аудиофрагментов.