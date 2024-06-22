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С московского автовокзала «Красногвардейский» запустили рейсы в Батуми

Сегодня в 16:37
Фото: Maksim/Unsplash

На московском автовокзале «Красногвардейский» открылось первое международное направление — в Батуми. Об этом говорится в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам Максима Ликсутова, уехать с «Красногвардейского» в грузинский черноморский курорт можно будет один-два раза в неделю. Время в пути составит полтора дня, а стоимость билетов — 8000 рублей. Купить их можно будет как в кассе автовокзала, так и в приложении «Метро Москвы».

Глава Дептранса отметил, что полномасштабное обновление всей сети московских автовокзалов завершилось в декабре 2023 года.

Тогда же открылся «Красногвардейский», он стал четвертым международным автовокзалом в столице вместе с «Южными Воротами», «Северными Воротами» и «Саларьево».

Вокзал «Щелковский», который стал центральным после открытия в 1971 году, в 2020-м прошел реконструкцию и стал самым большим в Европе.

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