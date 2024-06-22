С московского автовокзала «Красногвардейский» запустили рейсы в Батуми

По словам Максима Ликсутова, уехать с «Красногвардейского» в грузинский черноморский курорт можно будет один-два раза в неделю. Время в пути составит полтора дня, а стоимость билетов — 8000 рублей. Купить их можно будет как в кассе автовокзала, так и в приложении «Метро Москвы».