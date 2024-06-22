Путин запретил приватизировать религиозное имущество

Владимир Путин подписал закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения, разработанный по инициативе Русской православной церкви. Это следует из закона на сайте Кремля.
Из закона следует, что сделки приватизации имущества религиозного назначения, находящегося в имуществе государства или муниципалитета, признаются недействительными. Речь идет о сделках, совершенных с 2010 года.
Нововведения не будут распространяться на граждан, которые проживают в приватизированном бывшем религиозном здании, а только на договоры, заключенные после вступления в силу закона.
Автором инициативы выступил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он хотел, чтобы абсолютно все религиозное имущество принадлежало церкви и использовалось строго по назначению.