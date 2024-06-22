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Путин запретил приватизировать религиозное имущество

Сегодня в 15:59
Фото: Mikhail Tikhonov/Flickr

Владимир Путин подписал закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения, разработанный по инициативе Русской православной церкви. Это следует из закона на сайте Кремля.

Из закона следует, что сделки приватизации имущества религиозного назначения, находящегося в имуществе государства или муниципалитета, признаются недействительными. Речь идет о сделках, совершенных с 2010 года.

Нововведения не будут распространяться на граждан, которые проживают в приватизированном бывшем религиозном здании, а только на договоры, заключенные после вступления в силу закона.

Автором инициативы выступил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он хотел, чтобы абсолютно все религиозное имущество принадлежало церкви и использовалось строго по назначению.

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