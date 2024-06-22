Матери запретили посещать дочь в психдиспансере, а затем выписали девочку с ожогами и порезами

Лечащий врач Марина Ч. вызвала доверие у Юлии, и она оставила ребенка в больнице. Когда мать решила узнать состояние дочери, дозвониться до психдиспансера не получалось. Вскоре выяснилось, что девочкой стал заниматься другой врач, а Марина Ч. ушла в отпуск. Женщине запретили посещать ребенка и отказались называть точный диагноз по телефону.