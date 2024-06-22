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Матери запретили посещать дочь в психдиспансере, а затем выписали девочку с ожогами и порезами

Сегодня в 14:55
Фото: Gilberto Olimpio/Unsplash

Многодетная мать Юлия из города Гулькевичи Краснодарского края обвинила врачей в психдиспансере в издевательствах над дочерью. Об этом сообщают «Осторожно, новости» со ссылкой на саму Юлию.

По словам женщины, ее 13-летняя дочь Вероника получила инвалидность еще в детстве, поскольку девочка не разговаривала. В 2019 году ей диагностировали задержку в развитии психики.

Недавно родители отвезли дочку в психоневрологический диспансер в поселке Заречном из‑за того, что она начала часто кричать без причины. По словам Юлии, в медучреждении пообещали провести полноценное обследование и ультразвуковое исследование внутричерепного давления.

Лечащий врач Марина Ч. вызвала доверие у Юлии, и она оставила ребенка в больнице. Когда мать решила узнать состояние дочери, дозвониться до психдиспансера не получалось. Вскоре выяснилось, что девочкой стал заниматься другой врач, а Марина Ч. ушла в отпуск. Женщине запретили посещать ребенка и отказались называть точный диагноз по телефону.

Через три недели Юлия решила забрать дочь из больницы и приехав ужаснулась состоянием ребенка. У Вероники все тело было в порезах и ожогах, девочка похудела на 10 килограмм и перестала узнавать близких.

Медперсонал утверждает, что Вероника сама нанесла себе травмы, а не ела из‑за стоматита — воспаления слизистой оболочки рта. Родители подали заявление в полицию.

Управление СК по Краснодарскому краю завело уголовное дело об истязании несовершеннолетнего (пункт «г» части 2 статьи 117 УК) и о халатности должностных лиц лечебного заведения (часть 1 статьи 293 УК).

В пресс-релизе Следственного комитета говорится, что с мая по июнь девочке нанесли в медучреждении «множественные повреждения различных частей тела». При этом, по данным следствия, работники психоневрологического диспансера не предприняли должных мер по оказанию помощи ребенку.

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