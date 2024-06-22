Употребление алкоголя в России стало рекордным за 9 лет

В 2023 году продажи алкоголя в России увеличились до рекордных значений за последние девять лет. Об этом говорится в исследовании проекта «Если быть точным», который проанализировал статистику Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава, Росстата и Росалкогольрегулирования.
Эксперты напоминают, что в конце 2000-х в РФ начало падать употребление алкоголя, а россияне стали предпочитать крепким напиткам вино и пиво. Если в 2007 году на человека старше 15 лет приходилось 11 литров чистого спирта, то к 2017-му этот показатель снизился до 7 литров.
Однако в последние годы продажи алкоголя вновь начали расти. В 2023 году было продано 8 литров чистого спирта на человека.
«Растут не просто продажи алкоголя, а продажи в литрах абсолютного алкоголя [чистого спирта] на душу населения. Это однозначно говорит о росте потребления. Население России на трудности откликается ростом потребления алкоголя», — отмечает ведущий научный сотрудник Центра демографических исследований Российской экономической школы (РЭШ), демограф Евгений Андреев.
При этом около 60% алкоголя (в пересчете на чистый спирт), который выпивают россияне, приходится на крепкие напитки. Для сравнения: в Скандинавских странах, где пьют примерно столько же, сколько в России, этот показатель составляет примерно 25%.
Популярность крепких напитков начала расти еще до пандемии. Если в 2017-м было продано 3,1 литра крепкого алкоголя на человека, то в 2023-м уже 3,9 литра. Причем продажи таких напитков растут в два раза быстрее, чем всего алкоголя в целом. По мнению экспертов, это связано со стрессом из‑за «ковидных ограничений» и «геополитической напряженности».
«Примерно до 2018 года в России работала тихая антиалкогольная кампания. Ввели много мер, цены увеличивали со скоростью, в два раза превышающей инфляцию. Но потом все стало постепенно затухать. Например, перестали повышать цены на алкоголь (точнее, они растут, но вровень с инфляцией, то есть реальная цена не растет). И падение потребления прекратилось», — пояснил экономист, профессор РЭШ Евгений Яковлев.