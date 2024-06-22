Употребление алкоголя в России стало рекордным за 9 лет

Популярность крепких напитков начала расти еще до пандемии. Если в 2017-м было продано 3,1 литра крепкого алкоголя на человека, то в 2023-м уже 3,9 литра. Причем продажи таких напитков растут в два раза быстрее, чем всего алкоголя в целом. По мнению экспертов, это связано со стрессом из‑за «ковидных ограничений» и «геополитической напряженности».