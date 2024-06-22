Apple отложила внедрение функций с ИИ в iOS 18 для пользователей из ЕС

Apple под давлением Еврокомиссии разрешила пользователям из ЕС устанавливать сторонние приложения и переставить разъем Lighting на Type-C. В прошлом году Евросоюз обязал производителей смартфонов и ноутбуков делать аккумуляторы съемными, новые правила вступят в силу в 2027 году.