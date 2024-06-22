Apple отложила внедрение функций с ИИ в iOS 18 для пользователей из ЕС

Apple отложила релиз фирменного искусственного интеллекта Apple Intelligence (AI) на устройствах жителей стран ЕС. Этому препятствует местный закон о цифровых рынках, сообщает Financial Times (FT).
Так, закон ЕС требует от крупных IT-компаний предоставлять сторонним разработчикам доступ к «основным технологиям» и запрещает ограничивать способы оплаты. Apple же упоминает о неопределенности в отношении новых функций iOS 18 из‑за требований властей и угрозе конфиденциальности пользователей.
На паузу также встал релиз функций iPhone Mirroring (переносит экран iPhone на Mac) и совместного просмотра и прослушивания контента SharePlay. Apple ждет разъяснений от регуляторов, чтобы не нарушить закон.