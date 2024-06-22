Бенедикт Камбербатч обмолвился о начале съемок новых «Мстителей»

Бенедикт Камбербатч упомянул новые съемки следующей части «Мстителей». Актер в проморолике про свои роли для Netflix сказал, что с нетерпением ждет их в следующем году.
«Буду очень честен, радость от игры в него огромна. <…> Я с нетерпением жду „Мстителей“ в следующем году, которые готовят бурю», — поделился Камбербатч.
Камбербатч не уточнил точную дату старта съемок, но из его слов можно предположить, что Доктор Стрэндж появится в пятом фильме о Мстителях. Ранее инсайдеры утверждали, что производство начнется в январе 2025-го.
В конце второго сольного фильма герой Камбербатча отправился в Темное измерение. А Marvel отошел от стратегии триквелов, поэтому продолжение истории Стрэнджа может случиться в следующих «Мстителях».
В начале июня Deadline сообщил, что режиссер «Дэдпула и Росомахи» Шон Леви возглавляет список кандидатов на позицию режиссера новой части «Мстителей». В прошлом режиссерами блокбастеров франшизы «Мстители» выступали Джосс Уидон, снявший первые два фильма серии, и братья Руссо, поработавшие над «Войной бесконечности» и «Финалом».