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Бенедикт Камбербатч обмолвился о начале съемок новых «Мстителей»

Сегодня в 12:58
Фото: Still Watching Netflix/YouTube

Бенедикт Камбербатч упомянул новые съемки следующей части «Мстителей». Актер в проморолике про свои роли для Netflix сказал, что с нетерпением ждет их в следующем году.

«Буду очень честен, радость от игры в него огромна. <…> Я с нетерпением жду „Мстителей“ в следующем году, которые готовят бурю», — поделился Камбербатч.

Камбербатч не уточнил точную дату старта съемок, но из его слов можно предположить, что Доктор Стрэндж появится в пятом фильме о Мстителях. Ранее инсайдеры утверждали, что производство начнется в январе 2025-го.

В конце второго сольного фильма герой Камбербатча отправился в Темное измерение. А Marvel отошел от стратегии триквелов, поэтому продолжение истории Стрэнджа может случиться в следующих «Мстителях».

В начале июня Deadline сообщил, что режиссер «Дэдпула и Росомахи» Шон Леви возглавляет список кандидатов на позицию режиссера новой части «Мстителей». В прошлом режиссерами блокбастеров франшизы «Мстители» выступали Джосс Уидон, снявший первые два фильма серии, и братья Руссо, поработавшие над «Войной бесконечности» и «Финалом».

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