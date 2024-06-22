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На Крите обнаружили древнее сооружение, похожее на лабиринт минотавра

Сегодня в 12:48
Фото: Greek Culture Ministry

На греческом острове Крит археологи нашли древнее сооружение площадью 1800 квадратных метров. Ученые оценили его возраст примерно в 4000 лет, говорится на сайте Министерства культуры Греции.

«Состоящее из восьми наложенных друг на друга каменных колец с небольшими стенками, образующими комнаты, здание представляет собой почти лабиринт», — отметили в министерстве.

Предположительно, лабиринт построили представители минойской цивилизации Крита, известной изысканными дворцами и фресками. Археологи считают, что сооружение могли использовать для различных ритуальных церемоний, поскольку в нем нашли множество костей животных.

Сооружение имело сложную внутреннюю структуру, разделенную на небольшие соединенные друг с другом помещения. Окружено оно было восемью ступенчатыми стенами высотой до 1,7 метра, а венчала его, вероятно, невысокая коническая крыша.

© Greek Culture Ministry

Ученые отметили сходство постройки с лабиринтом критского царя Миноса, описанным в древнегреческих мифах. По легенде, в лабиринте жил минотавр — чудище с телом человека и головой быка.

Каменное сооружение использовали в основном в период между 2000–1700 годами до нашей эры. Его построили примерно в то же время, что и первые дворцы Крита, такие как Кносский и Фестский.

Постройку обнаружили вблизи критского города Кастелион во время земляных работ при строительстве радарной башни аэропорта.

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