В ОАЭ запустили доставку овец и коз

Онлайн-сервис Careem в ОАЭ запустил доставку жертвенных животных. Через приложение можно заказать овец и коз, сообщает Arabian Business.
Доставка появилась накануне священного праздника Ид аль Адха. Индийская кашемировая коза (в возрасте 12–24 месяцев) весом 14–17 килограмм обойдется за 1200 дирхамов (326 долларов), а местная овца Наими (в возрасте 7–9 месяцев) весом 16–20 килограмм — за 1780 дирхамов (484 доллара).
В приложении есть каталог, где можно выбрать вариант разделки тушки и день доставки: на первый, второй или третий день праздника. К жертвенным животным относятся овцы, козы, коровы, быки, верблюды.
Как пишет Russian Emirates, для проведения обряда жертвоприношения необходимо выбрать здоровое животное. Овец и коз приносят в жертву от имени одного человека, а верблюдов и крупный рогатый скот закалывают от имен от одного до семи человек. Отдавать мясо нуждающимся считается благим делом.