Кендрик Ламар пять раз исполнил дисс на Дрейка и потребовал от него вернуть кольцо Тупака

В начале концерта Ламар исполнил вживую свой дебютный дисс на Дрейка «Euphoria», зрители его поддержали. В этом выступлении прозвучал новый куплет с призывом к Дрейку вернуть кольцо Тупака: «Верните мне кольцо Тупака, и я, возможно, окажу вам немного уважения». Автор «Humble» сделал отсылку к фиту канадца с Трэвисом Скоттом «Meltdown», в котором тот упомянул покупку одного из колец Тупака с рубинами и бриллиантами на аукционе.