Кендрик Ламар пять раз исполнил дисс на Дрейка и потребовал от него вернуть кольцо Тупака

Кендрик Ламар пять раз исполнил дисс-трек на Дрейка во время своего выступления в Лос-Анджелесе. Четырехчасовая трансляция вышла на ютубе и собрала за сутки более 1,2 млн просмотров.
В начале концерта Ламар исполнил вживую свой дебютный дисс на Дрейка «Euphoria», зрители его поддержали. В этом выступлении прозвучал новый куплет с призывом к Дрейку вернуть кольцо Тупака: «Верните мне кольцо Тупака, и я, возможно, окажу вам немного уважения». Автор «Humble» сделал отсылку к фиту канадца с Трэвисом Скоттом «Meltdown», в котором тот упомянул покупку одного из колец Тупака с рубинами и бриллиантами на аукционе.
Ламар надел красную толстовку с капюшоном, светлые джинсы и кроссовки. Примерно ту же одежду надевал Тупак во время одного из своих концертов в 1994 году.
Затем Ламар выступил с «Not Like Us» пять раз подряд. Во время первого исполнения Доктор Дре зачитал вступительную строчку трека. На финальном исполнении «Not Like Us» к рэперу, лауреату Пулитцеровской премии, на сцене присоединились Black Hippy, Mustard, Blxst, Steve Lacy, YG, Big Boy, G Perico и другие гости шоу.