РЖД приняли новые правила по перевозке животных после инцидента с котом Твиксом

Нововведения появились после инцидента с котом Твиксом, которого в январе проводница высадила с поезда Екатеринбург — Петербург. Сотрудница РЖД ошибочно приняла его за уличное животное и выкинула из вагона. Поисками питомца занимались около 5000 волонтеров, однако спасти его не удалось.