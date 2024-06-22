РЖД приняли новые правила по перевозке животных после инцидента с котом Твиксом

- Провозить животных можно не во всех вагонах: об этом расскажет кассир, а на сайте придется искать специальный значок в виде лапки животного и покупать для питомца отдельный билет.
- Перевозить в поезде можно животных из перечня, указанного на сайте РЖД (около 40 видов). Например, кота, кролика или енота везти в пассажирском вагоне можно, лошадь — нет.
- При оформлении перевозки питомца теперь можно указать его вид, описание и кличку, чтобы проводник вагона был проинформирован. Выпускать в вагоне питомца из сумки запрещено.
- Потерявшихся животных из поезда не высадят, а если не найдут хозяина, то передадут работникам вокзала.
«Услуга по перевозке животных — одна из наиболее востребованных у наших пассажиров», — поделилась пресс-служба РЖД.
Нововведения появились после инцидента с котом Твиксом, которого в январе проводница высадила с поезда Екатеринбург — Петербург. Сотрудница РЖД ошибочно приняла его за уличное животное и выкинула из вагона. Поисками питомца занимались около 5000 волонтеров, однако спасти его не удалось.
В РЖД принесли извинения хозяевам Твикса и пообещали поменять правила перевозки домашних животных. Проводницу отстранили от работы на время служебного расследования. Следственный комитет по факту смерти кота возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животным, но не против женщины, высадившей кота.