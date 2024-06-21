Дженнифер Лоуренс сыграет в триллере, вдохновленном «Настоящими домохозяйками»

Дженнифер Лоуренс сыграет главную роль в триллере «Жены». Над фильмом работают Apple и A24, сообщает Variety.
Сюжет не раскрывается, но известно, что детектив снимется в духе реалити-шоу «Настоящие домохозяйки». Сценарий пишут Майкл Бреслин и Патрик Фоули, авторы пьесы «Сircle Jack», номинированной на Пулитцеровскую премию.
Apple Original Films приобрела проект в гонке с большой конкуренцией. Лоуренс вошла в число продюсеров «Жен». В настоящее время лента находится в разработке, поэтому нет никакой информации о дате релиза.