Дженнифер Лоуренс сыграет в триллере, вдохновленном «Настоящими домохозяйками»

Последний фильм с Лоуренс в главной роли — комедия «Без обид», которую «Афиша Daily» называла одной их лучших в 2023 году. Ранее актриса заявляла, что не прочь вновь сыграть Китнисс Эвердин — главную героиню четырех фильмов по мотивам романа «Голодные игры».