У берегов Израиля нашли затонувший корабль возрастом 3,3 тыс. лет

«Известны только два других кораблекрушения с грузом позднего бронзового века в Средиземном море — оба найдены у берегов Турции. Тем не менее, оба этих кораблекрушения были найдены относительно близко к берегу», — сказал глава подразделения морской пехоты Управление древностей Израиля Джейкоб Шарвит.