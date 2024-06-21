У берегов Израиля нашли затонувший корабль возрастом 3,3 тыс. лет

Управление древностей Израиля объявило об обнаружении самого древнего корабля, когда‑либо найденного в глубоких водах. Судно возрастом около 3300 лет с грузом из сотен неповрежденных амфор нашли в 90 километрах от побережья Израиля, сообщает Times Of Israel.
Обнаружение останков корабля XIV–XIII веков до нашей эры доказывает, что тогдашние моряки могли отправляться в плавание, не имея прямой видимости какого‑либо берега, хотя считается иначе, заявили эксперты. Моряки пересекали Средиземное море, вероятно, ориентируясь на небесные светила, измеряя углы наклона Солнца и звезд.
«Известны только два других кораблекрушения с грузом позднего бронзового века в Средиземном море — оба найдены у берегов Турции. Тем не менее, оба этих кораблекрушения были найдены относительно близко к берегу», — сказал глава подразделения морской пехоты Управление древностей Израиля Джейкоб Шарвит.
Открытие на глубине 1,8 километров совершилось во время стандартного обследования дна газовой компанией. Поначалу исследователи обратили внимание на большую кучу кувшинов, сваленных на морском дне. Эксперты назвали это «поистине сенсационной находкой мирового уровня».
18 июня на дне Ладожского озера нашелся затонувший корабль с ценными предметами. Судно, как предполагается, было построено в Финляндии в конце XIX — начале XX века. На нем оказались рында, керамические сосуды, фарфоровый умывальник, элементы судового декора, телеграф, огнеупорные кирпичи с надписями Hoganas, произведенные в Швеции, и чашка с белыми камнями (возможно, это жемчуг).